Россиянин заманивал жителей СНГ в мошенническое рабство в Мьянму

В Таиланде арестовали 35-летнего россиянина, который подозревается в торговле людьми. Как выяснил телеграм-канал SHOT, мужчина работал на мафиозные структуры Мьянмы в качестве «охотника за головами».

Россиянин обманом заманивал жителей стран СНГ в мошеннические колл-центры, расположенные в Таиланде. Оттуда многих людей насильно переправляли в Мьянму, где они фактически оказывались в рабстве, работая в аналогичных «заведениях» под жестким контролем.

Мужчина жил в Бангкоке вместе с местной девушкой, которая работала в элитном массажном салоне. По данным полиции, она помогала своему бойфренду в его незаконной деятельности. За полгода преступная пара заработала около 3 млн рублей.

При обыске у них изъяли более девяти подставных банковских карт, множество сим-карт, три смартфона и ноутбук. Чтобы не попасться, россиянин несколько месяцев носил накладную бороду и солнцезащитные очки, а деньги снимал только с «левых» карт и исключительно в банкоматах, расположенных в оживленных туристических зонах, чтобы не привлекать внимания.

Теперь россиянину грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в причастности к торговле людьми. Его подруга также задержана и ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии разоблачили международную мошенническую сеть колл-центров.