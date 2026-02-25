Россиянин заплатил 150 тысяч штрафа за опасный дрифт на гендер-пати

Житель Тынды дорого заплатил за эффектное, но опасное шоу на собственном торжестве. Об этой истории сообщила объединенная пресс-служба Амурской области.

В октябре 2025 года на перекрестке улиц Красной Пресни и Школьной мужчина на автомобиле BMW 530 i без номерных знаков устроил дрифт с дымовыми шашками, прикрепленными к задним колесам. Как сообщили в суде, пять минут опасных маневров не только блокировали движение других машин, но и создали реальную угрозу ДТП.

Несмотря на праздничный повод — гендер-пати (объявление пола будущего ребенка) на свадьбе — правоохранители не оценили креатив. Водителя признали виновным в административном правонарушении. По решению суда россиянин обязан выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Его BMW конфисковали.

