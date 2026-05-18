Россиянин заплатил почти 2 млн за несуществующий Mercedes

В Кузбассе очередной автолюбитель пополнил печальную статистику жертв интернет-мошенничества. Житель города Юрга в возрасте 53 лет нашел в социальных сетях заманчивое предложение. Некая компания обещала доставку иномарок из-за границы по привлекательным ценам.

Мужчина не удержался и оставил заявку на конкретную модель. Он хотел приобрести Mercedes-Benz Vito 2019 года выпуска. Практически сразу с ним связался вежливый и убедительный «менеджер». Он объяснил, что для того, чтобы автомобиль пересек границу и доехал до Кузбасса, необходимо срочно оплатить доставку. Сумма оказалась внушительной — около 1,8 миллиона рублей.

Потерпевший доверился новому знакомому и перевел деньги. В ответ лже-продавец пообещал, что транспортное средство отправится в путь в ближайшее время. Прошли дни. Как сообщили в Главном управлении МВД по Кемеровской области, на протяжении двадцати дней «менеджер» уверял заявителя, что все идет по плану. Он просил подождать, придумывал причины задержки и не вызывал подозрений.

Однако через три недели связь прервалась. Собеседник перестал выходить на связь, удалил переписку или просто заблокировал клиента. Тогда мужчина заподозрил неладное и решил проверить информацию самостоятельно.

Он нашел официальный сайт организации, на которую якобы работал менеджер. Связавшись с реальными представителями компании, юргинец услышал разочаровывающий ответ. Оказывается, никакого заказа на его имя не оформляли, автомобиль никто не бронировал, деньги в кассу не поступали, а сотрудник с такими данными в штате не числится.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы Кузбасса возбудили уголовное дело. Фигурантам вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество в особо крупном размере. Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает для виновных серьезное наказание. Максимальный срок лишения свободы, который грозит злоумышленникам, достигает десяти лет.

Ранее выпускников Московской области предупредили о мошеннических схемах перед ЕГЭ.