Шокирующий инцидент в автобусе: мигрант надругался над подростком на глазах у пассажиров

В Ивановской области суд вынес приговор 25-летнему выходцу из Узбекистана, признанному виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней, пишет «МК».

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК) общего режима.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло в июле в салоне пассажирского транспорта. Согласно материалам уголовного дела, осужденный воспользовался ограниченным пространством салона автобуса и пристроился сзади к 13-летней школьнице.

Иностранец продолжил совершать действия развратного характера, прислоняясь к ней до момента семяизвержения. При этом пассажиры никак не вмешались в происходящее.

