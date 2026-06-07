Россиянина пытаются оправдать после жестокого избиения девушки на улице

В Татарстане мать мужчины, избившего свою сожительницу на глазах у прохожих, выступила в его защиту. По словам женщины, инцидент в городе Заинске — рядовой бытовой конфликт после алкоголя, а раздувать скандал не следовало. Между тем в отношении ее сына уже возбуждено уголовное дело, а прокуратура контролирует расследование. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

Конфликт между Маратом и его сожительницей Дианой произошел после совместного распития спиртного. Женщина настоятельно отвергает вину сына и возлагает ответственность за широкую огласку на журналистов. По ее версии, пострадавшая сторона не имеет претензий к нападавшему.

Однако правоохранители мыслят иначе. Против мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: умышленное причинение вреда здоровью, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Прокуратура поставила ход расследования на особый контроль.

Инцидент, попавший на камеры очевидцев, вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах было зафиксировано, как мужчина жестоко избивает женщину, не обращая внимания на присутствие посторонних и их попытки вмешаться.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина ударил плачущего мальчика головой о качели на глазах у матери.