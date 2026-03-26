Россиянка едва не лишилась губы после неудачной бьюти-процедуры

Россиянка решилась на хейлопластику после того, как филлеры в губах «мигрировали» и испортили контур. Ранее девушка неоднократно делала инъекции для увеличения объема, но в последний раз материал повел себя непредсказуемо. Чтобы исправить ситуацию, она отправилась на операцию к пластическому хирургу в Санкт-Петербург.

Почти сразу после вмешательства девушка почувствовала себя плохо. По дороге в отель у нее воспалился лимфоузел под челюстью, из-за чего стало больно поворачивать голову. На следующий день сильно отекла губа. Хирург успокоил пациентку, сказав, что это нормальная послеоперационная реакция, и девушка без опасений улетела домой.

В Казани состояние резко ухудшилось. Швы разошлись, а из губы пошел гной. Местные врачи госпитализировали россиянку в стационар, где она провела около недели. После выписки девушка еще месяц ходила с открытой раной на губе, пока та не начала затягиваться.

Затем пришлось обратиться к другому пластическому хирургу, который восстановил форму губы. В итоге остался лишь небольшой шрам.

Судиться с первым врачом девушка не стала. Она полагает, что это была индивидуальная реакция организма: мазок из раны не выявил инфекции. Тем не менее, история россиянки — еще одно напоминание о рисках, связанных с пластическими операциями и инъекциями.

Даже если хирург уверяет, что все идет по плану, важно внимательно следить за самочувствием и не игнорировать тревожные симптомы. Особенно когда речь идет о лице, где любое осложнение может иметь долгосрочные последствия.

