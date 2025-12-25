Россиянки начали устраивать пельменные вечеринки перед Новым годом
В России завирусился тренд на пельменинг — вечера с лепкой пельменей и алкоголем
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В России среди девушек набирает популярность новый предновогодний тренд — пельменинг. Так называют особые тематические вечеринки, главным событием которых становится совместная лепка пельменей. Ролики с готовкой активно распространяются в соцсетях.
Идея пельменинга заключается в том, чтобы собраться в уютной домашней обстановке, самостоятельно замесить тесто, приготовить фарш и всем вместе налепить большое количество пельменей. Завершается такая встреча, как правило, дегустацией получившегося блюда.
Участницы таких девичников утверждают, что подобные посиделки — это не просто кулинарный мастер-класс, но и способ поддержать так называемую «женскую энергию», сплотиться и создать теплую, почти семейную атмосферу в преддверии главного зимнего праздника.
Для создания особого антуража девушки часто надевают традиционные русские кокошники и другие элементы народного костюма, что добавляет вечеру колорита и праздничного настроения.
