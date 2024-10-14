Россиянка оставила своего младенца в туалете аэропорта при вылете из Антальи

Женщина оставила ребенка в кабинке для людей с ограниченными возможностями и поспешила на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву с подругой. Уборщица обнаружила оставленного малыша и немедленно уведомила службу безопасности аэропорта, сообщил SHOT.

В результате россиянки не смогли покинуть страну — их задержали. Ребенок был доставлен в больницу, где медики сразу оценили его состояние, обеспечив необходимый уход и лечение.

Ранее сообщалось, что в Турции женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек в роддоме.