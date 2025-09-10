Россиянка отсудила компенсацию у туроператора за отсутствие алкоголя в ОАЭ

Российская туристка из Тулы добилась в суде компенсации с туроператора, не предоставившего обещанный алкоголь по системе «все включено» в ОАЭ. Об этом сообщает издание TourDom.

Конфликт возник из-за расхождения между устными заверениями менеджера турфирмы и реальной ситуацией в отеле. Сотрудник компании гарантировал наличие алкогольного сервиса, однако на месте выяснилось, что его получение требует затратных поездок в соседний эмират. Законодательство ОАЭ не регламентирует точный перечень услуг в категории «all inclusive», что позволило отелю формально соответствовать стандарту.

Суд установил, что туроператор ввел клиентку в заблуждение на этапе продажи тура. Решение о покупке было принято на устных заверениях менеджера о наличии алкоголя, так что туристка оказалась юридически права. Однако сумма компенсации была снижена в десять раз: изначально тулячка заявила о возмещении морального ущерба в 300 тысяч рублей, но получила 30 тысяч.

