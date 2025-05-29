Россиянка побывала в Мексике, описав местных флиртующих пенсионерок словами про лепешки

Марина Ершова, российская путешественница, посетила Мексику и поделилась своими впечатлениями о жизни местных пожилых женщин. Свои наблюдения она опубликовала в блоге на платформе «Дзен».

Молодая женщина провела параллель между образом жизни мексиканских женщин и их российских ровесниц. По её мнению, в то время как российские женщины в возрасте 55 лет уже начинают чувствовать усталость и усталость от жизни, мексиканки только вступают в период активной жизни.

«Женщины работают на рынках, вяжут, поют, крутят лепешки, иногда даже флиртуют. У них никуда не исчезает ощущение собственной значимости», — такими словами описала мексиканок путешественница.

Она сообщила, что возраст не является препятствием для мексиканцев, которые продолжают ходить на свидания и употреблять острую пищу, несмотря на проблемы с давлением. Представители сильного пола в этой стране занимаются ремонтом лодок, не переставая улыбаться и курить сигары, а представительницы прекрасного пола обсуждают новые наряды и носят серьги до самых плеч.

«В России многие в 55 готовятся „сдавать позиции“, а в Мексике — выходят на танцпол», — сделала вывод россиянка.

Ранее сообщалось, что в Таиланде погиб российский турист, выпав с девятого этажа.