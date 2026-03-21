Россиянка поплатилась здоровьем после приема антидепрессантов

В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка потеряла зрение после того, как ей назначили препарат от депрессии. Об этом случае рассказал телеграм-канал «База».

История, о которой сообщили врачи и близкие пациентки, — суровое напоминание о том, как опасно может быть даже обычное лекарство, если не учесть индивидуальную реакцию организма.

Девушка обратилась к психотерапевту с жалобами на депрессию. Врач выписал ей ламотриджин — нормотимик, который используется для профилактики нарушений настроения. Первые две недели препарат помогал, но затем у пациентки резко поднялась температура и появилась сыпь.

Врачи долго не могли понять причину изменения здоровья. Диагноз «синдром Стивенса-Джонсона» — тяжелая аллергическая реакция на лекарство —поставили слишком поздно. Время было упущено.

Тем временем болезнь уже поразила глаза. У девушки атрофировались слезные железы, развилась катаракта. Она перенесла четыре операции, но зрение не восстановилось и продолжает падать.

Сейчас петербурженка имеет первую группу инвалидности. По словам ее близких, последствия могли быть менее тяжелыми, если бы врачи вовремя распознали опасную аллергию.

