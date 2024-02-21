Россиянка посоветовала туристам планировать отдых на Бали до мелочей

Журналистка из Москвы и путешественница впервые побывала на Бали в Индонезии и рассказала, что нужно учесть туристам перед поездкой. Советы россиянки передает портал «Дни.ру» .

В первую очередь, туристам нужно взять с собой теплую одежду. Однако она понадобится лишь в случае восхождения на вулкан и в горы, так как температура наверху сильно отличается. Если не планируются походы, то теплую одежду можно не брать.

Перед поездкой нужно узнать, в какой сезон приходится отдых. Многие туристы ошибались, когда не учитывали сезон дождей. У этого лишь один плюс: меньшая загруженность и доступнее цены на отели.

Попасть на Бали нелегко. Многие рейсы с пересадками, которые происходят очень долго. Сама журналистка полетела через Стамбул: 4 часа до Турции, а затем целых 12-13 часов до индонезийского Денпасара. Билет обошелся в 106 тысяч, а вся поездка в 200 тысяч рублей.

«Мне очень понравились люди: они очень доброжелательные. Это сильно подкупает. Плюс, довольно интересная архитектура. Учитывая, что я приехала вечером, толком не успела разглядеть. Но уже днем я увидела их архитектуру. У них очень красивые храмы, которые строятся буквально в каждом доме», — рассказала туристка.

Из плюсов поездки россиянка выделила серфинг. Ему обучают с детства, но также оказывают услуги и туристам. Путешественница оценила катание на байке, дешевый бензин и еду. Последнюю журналист советует покупать на рынках, что раза в три дешевле, чем в супермаркетах. Впрочем, качество товаров в магазинах соответствуют даже европейскому уровню.

Туристка посоветовала перед посещением страны запастись нужными медикаментами и солнцезащитными кремами. Также для посещения храмов лучше иметь с собой белую накидку, которая закрывает плечи.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, куда россиянам можно отправиться в путешествие в феврале.