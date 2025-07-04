Россиянка прилетела в Баку для защиты задержанного сына

Гражданин России Сергей Софронов был задержан в Баку при возвращении с работы. Его мать, незамедлительно прилетевшая в Азербайджан, рассказала URA.RU, что инцидент произошел поздно вечером, когда сын направлялся в магазин.

По словам матери, прибывшей в Баку, условия содержания в изоляторе приемлемые: россиян размещают отдельно от местных заключенных, по два человека в камере. Охрана ведет себя нейтрально, без проявлений агрессии. Женщина уже передала сыну продукты, необходимые вещи и письмо поддержки, поддерживая с ним постоянную связь.

Прибыв в Баку, мать Софронова сразу же обратилась в российское посольство, посетила МВД и Главное полицейское управление. Ей пришлось искать помощи у русскоговорящих прохожих для преодоления языкового барьера в экстренных ситуациях. Мать Софронова выразила благодарность всем, кто оказал ей поддержку, и надеется на скорое разрешение ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила согласование консульского доступа к задержанным. Напомним, что их не меньше 13 человек, среди которых есть айти-специалисты.

Ранее сообщалось, что эксперт Безпалько пояснил, почему Азербайджан «взял в заложники» граждан России.