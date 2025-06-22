Россиянка пришла в себя и отделалась множественными переломами, «скончавшись» в Турции

В Турции случилось почти невероятное событие с участием российской модели. Женщина упала с большой высоты, и врачи зафиксировали ее внезапную смерть. Однако та вскоре чудесным образом ожила. Об этом передает SHOT.

По информации, полученной из источника, Ольга, 38-летняя жительница Москвы, которая участвовала в конкурсе «Краса Российской империи — 2017», прибыла в Мерсин с целью отдыха и дальнейшего путешествия по городам. В элитном жилом комплексе Liparis Sunlife она встретилась со своим приятелем, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения и, возможно, употреблял некие запрещенные вещества.

Согласно сообщению в телеграм-канале, Ольга находилась на балконе, когда на неё неожиданно напал мужчина и нанёс удар по голове. В результате она упала с высоты, пролетев около 30 метров, и упав на газон.

Когда прибыла бригада медиков, Ольга находилась в бессознательном состоянии. Позже она вспомнила, как пришла в себя в отделении интенсивной терапии. Врачи были поражены её состоянием. Они сказали ей, что она «умерла». Смерть была зафиксирована врачами в 01:05, когда Ольгу доставляли в больницу.

В результате падения у женщины были зафиксированы переломы трёх рёбер, травмы внутренних органов, перелом руки и двух костей глазницы, а также перелом носовой перегородки.

Ольга смогла покинуть медицинское учреждение без посторонней помощи и отправилась в Москву. В настоящее время она проходит курс лечения в одном из столичных медицинских учреждений.

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