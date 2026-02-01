Россиянка продает старинную Библию на старославянском языке за миллионы

В Новом Уренгое появилось необычное предложение для коллекционеров и ценителей старины. Как сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» , местная жительница выставила на продажу антикварную Библию, изданную, предположительно, в XIX веке.

Объявление о продаже раритета размещено на популярной интернет-площадке. По словам продавца, книга является семейной реликвией, точный год издания которой установить не удалось — ориентировочно, она была напечатана в 1800-х годах. Текст в ней набран на старославянском языке.

Основной причиной продажи владелица называет желание обеспечить редкому фолианту достойные условия хранения. Она честно предупреждает потенциальных покупателей о состоянии лота: время не пощадило первые страницы, которые уже значительно истлели. Тем не менее, такая деталь лишь подчеркивает возраст и подлинность издания, делая его желанным объектом для музеев или частных собраний. Цена вопроса составляет пять миллионов рублей.

