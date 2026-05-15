Россиянка прописала в чужой однушке 55 человек

Мошенница промышляла удаленно: получив доступ к чужой учетной записи на портале Госуслуг, она подавала заявления от имени хозяйки квартиры и «прописывала» новых жильцов одного за другим. В итоге в обычной квартире на улице Московской в Назрани оказались зарегистрированы 55 человек, которые на самом деле там никогда не жили и даже не собирались.

Зачем все это было нужно? Фиктивная прописка использовалась для незаконного оформления детских пособий и выплат беременным женщинам. Мошенница сама подавала заявления от имени «жильцов» через Госуслуги, получала деньги и, судя по всему, клала их в карман. За каждую такую услугу аферисты брали от 6,5 до 10 тысяч рублей.

При обыске у задержанной изъяли технические устройства, с помощью которых она взламывала аккаунты, а также 45 паспортов жителей Дагестана и доверенности от их имени. Вещественные доказательства говорят сами за себя: схема была поставлена на поток.

Сейчас в отношении 37-летней жительницы Когалыма возбуждены уголовные дела по двум статьям — фиктивная регистрация граждан (ч. 1 ст. 322.2 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Мошенница взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что с 1 мая владельцам квартир упростили возможность выписывать фиктивных жильцов.