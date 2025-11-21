Россиянка провела два часа в ледяном погребе после случайного падения

В Уфе местная жительница упала в незакрытую яму возле гаражного массива и провела в ледяном помещении около двух часов, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

За это время россиянка сильно замерзла, но смогла самостоятельно дозвониться до спасателей, хоть и говорила с большим трудом. Прибывшие специалисты извлекли пострадавшую и доставили в больницу.

Почти одновременно стало известно о другом подобном случае в Самаре. Там женщина провалилась в коллектор и в течение четырех дней безуспешно звала на помощь. Когда ее обнаружили, спасти жизнь не удалось.

Еще один инцидент с падением произошел в Челябинской области. Там мужчина упал с десятиметровой скалы и получил серьезные травмы. Его заметили проходившие мимо подростки, которые сразу же вызвали медиков.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации получил инвалидность после падения на тротуаре в Набережных Челнах.