Россиянка пытается скрыться от иранца, который хочет выдать ее 9-летнюю дочь замуж

Уроженка Санкт-Петербурга уже несколько лет живет в страхе и отчаянии из-за мужа иностранца, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Семь лет назад девушка познакомилась с мужчиной из Ирана. Пара проживала в России, где у них родилась дочь. Со временем в семье начались проблемы: муж поднимал руку на жену, но после извинений россиянка прощала его и старалась не придавать этому значения.

Ситуация стала критической, когда женщина заметила, что ее муж проявляет странное внимание к их несовершеннолетней дочери. Не найдя другого выхода, женщина обратилась с заявлением в полицию. Узнав об этом, мужчина жестоко избил жену, а пока та находилась в больнице, похитил ребенка.

После выздоровления девушка отправилась на родину мужа, в Иран, надеясь вернуть дочь. Однако муж отказался отдавать ребенка и выдвинул шокирующее требование. Он заявил, что по местным обычаям, с разрешения старейшин, имеет право выдать девятилетнего ребенка замуж.

Женщине пришлось пойти на хитрость: она сделала вид, что хочет восстановить семью, и, получив доступ к ребенку, сбежала вместе с дочерью.

Но их испытания на этом не закончились. Сейчас россиянка и дочь фактически оказались в ловушке на территории Ирана. Согласно местному законодательству, ребенок в возрасте до 18 лет не может покинуть страну без официального письменного разрешения отца.

