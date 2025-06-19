Россиянка рассказала, что туристы на Бали чувствуют себя «куском мяса»

Туристка из России поделилась своими впечатлениями от Бали, сравнив себя с «куском мяса». Она подчеркнула, что нигде ранее не сталкивалась с настолько очевидным отношением к туристам, воспринимаемым исключительно как источник дохода. Свои наблюдения она опубликовала на платформе irecommend.ru, отметив, что бедность в стране бросается в глаза.

По ее словам, густонаселенность и нищета местного населения приводят к тому, что многие стремятся заработать на туристах любой ценой.

Однако бедность на Бали проявляется по-разному. Наряду с очевидной нуждой, можно заметить стремление даже самых небогатых жителей к прекрасному. Многие обустраивают возле своих домов настоящие сады, полные красоты и ароматов, они созданы с большой любовью.

Путешественницу особенно впечатлили балийские джунгли, ради которых она вставала на рассвете. Этот опыт она назвала незабываемым. Кроме того, она отметила, что Нуса Дуа представляет собой более развитый и благоустроенный район по сравнению с Убудом, и рекомендовала учитывать это при планировании поездки.

Ранее сообщалось, что российские туристы на Бали пожаловались, что их обманывают и калечат.