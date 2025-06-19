Россиянка рассказала, что туристы на Бали чувствуют себя «куском мяса»
Туристка из России заявила, что на Бали ощутила себя «куском мяса»
Туристка из России поделилась своими впечатлениями от Бали, сравнив себя с «куском мяса». Она подчеркнула, что нигде ранее не сталкивалась с настолько очевидным отношением к туристам, воспринимаемым исключительно как источник дохода. Свои наблюдения она опубликовала на платформе irecommend.ru, отметив, что бедность в стране бросается в глаза.
По ее словам, густонаселенность и нищета местного населения приводят к тому, что многие стремятся заработать на туристах любой ценой.
Однако бедность на Бали проявляется по-разному. Наряду с очевидной нуждой, можно заметить стремление даже самых небогатых жителей к прекрасному. Многие обустраивают возле своих домов настоящие сады, полные красоты и ароматов, они созданы с большой любовью.
Путешественницу особенно впечатлили балийские джунгли, ради которых она вставала на рассвете. Этот опыт она назвала незабываемым. Кроме того, она отметила, что Нуса Дуа представляет собой более развитый и благоустроенный район по сравнению с Убудом, и рекомендовала учитывать это при планировании поездки.
Ранее сообщалось, что российские туристы на Бали пожаловались, что их обманывают и калечат.