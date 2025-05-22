Россиянка рассказала о необычной системе образования в норвежских школах

Россиянка Валентина, переехавшая в Норвегию, рассказала в интервью «Газете.Ru» о принципиально ином подходе к школьному образованию в скандинавской стране.

В Норвегии дети не получают оценок в начальной школе, а вместо традиционных уроков часто отправляются в лес кататься на лыжах или велосипедах. Особое внимание уделяется адаптации новых учеников. Для детей, не владеющих норвежским, созданы специальные welcome-классы, где целый год интенсивно изучают язык, постепенно подключая общеобразовательные предметы. Перед переходом в обычный класс ребенок проходит пробную неделю в новой школе, чтобы привыкнуть к коллективу.

Как рассказала россиянка, учителя в Норвегии стараются подстраиваться под потребности каждого ученика, спрашивая, какой формат обучения ему удобнее — чтение, викторины или обсуждения. Родительские собрания проходят индивидуально, а оценки, если они есть, не оглашаются публично — только по желанию самого ребенка.

«Мои дети учатся в государственной школе — образование здесь бесплатное», — отметила собеседница.

Начальная школа (1–7 классы) обходится без домашних заданий и балльной системы. Основной акцент делается на физическом и эмоциональном развитии: дети регулярно проводят «походные дни» на природе — катаются на лыжах, жарят сосиски у костра или просто гуляют.

После 10 класса ученики выбирают направление: академическое (подготовка к университету) или профессиональное (аналог техникума с практикой и трудоустройством). Такой подход позволяет детям осознанно подойти к выбору будущей профессии, не испытывая стресса от жесткой системы.

Ранее сообщалось, что публицист оценил содержание на налоги россиян не знающих русского языка детей мигрантов.