Россиянка рассказала о неудачном отдыхе на Кубе

Реальный отдых на Кубке оказался далек от рекламных буклетов, рассказала одна из отдыхающих Елена Лисейкина. Ее впечатления приводит интернет-портал Runews.

По словам россиянки, даже в пятизвездочном отеле белье и полотенца меняли всего один раз за 16 дней. На улицах музыканты настойчиво ждут оплаты, не произнося ни слова. Из-за этого, отметила путешественница, чувствуешь себя неловко.

Лисейкина отметила, что средняя зарплата местных жителей составляет около $40 в месяц, и туризм остается для них главным источником дохода. Поэтому, добавила россиянка, остается не совсем понятным, почему кубинцы так относятся к путешественникам, который готовы платить гораздо больше.

В 2025 году интерес российских путешественников к разным странам существенно изменился. Так, например, потеряла популярность Киргизия — из-за отсутствия развитой инфраструктуры.

Катар, который еще недавно привлекал туристов, также покинул список фаворитов. Эстония стала менее востребованной из-за отсутствия прямых рейсов и визовых сложностей. Шри-Ланка и Куба потеряли позиции из-за проблем с инфраструктурой и качеством питания.

Лидером среди зарубежных направлений в 2025 году стал Вьетнам, однако российские туристы нашли еще более дешевое направление — Непал.