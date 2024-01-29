Россиянка рассказала о своей жизни среди хуситов в Йемене

Многим кажется, что Йемен является крайне небезопасной страной. Россияне так думали еще до обострения конфликта в Красном море. Однако реальность такова, что в этом маленьком государстве на юге Аравийского полуострова трудятся и живут десятки граждан РФ. Одну из историй соотечественницы, переехавшей в Йемен, приводит KP.RU .

Уроженка Твери уже полгода живет в йеменской столице Сана. По образованию и профессии девушка является медиком. Россиянка однажды откликнулась на объявление ассоциации частных клиник в Йемене, где искали врачей. За работу она получает 3000 долларов. Кроме того, клиника предоставила ей жилье с техникой и удобствами. Однако это частное учреждение, где обычно не только хорошо платят, но и организуют нормальное снабжение лекарствами, техникой и инструментами. По словам россиянки, в государственных клиниках Йемена обстановка хуже.

При этом много смертей в Йемене от известных болезней, которые умеют лечить. В стране нехватка пресной воды, из-за чего люди получают дифтерию. Многие недоедают, что также приводит к проблемам со здоровьем.

Однако если работать на хорошем месте, то в Йемене будет жить хорошо. Ведь там дешевые продукты и некоторые услуги. У россиянки уходит до 80 долларов в месяц, или по современному курсу — 7 тысяч рублей. Это намного дешевле, чем в РФ. Однако есть проблема с интернетом: он не только плохой, но и дорогой.

Еще одна проблема: отсутствие центрального водопровода в Йемене. Воду добывают в колодцах с помощью насосов, либо в ручную.

Отдельно россиянка высказалась о хуситах, которые вступили в противостояние с США и Великобританией на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Воинственный народ. Они презирают коррупцию, ратуют за справедливость. При этом полностью убеждены, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства общества. Но я все равно не стала бы называть их фанатиками...Я много читала о терроризме в Йемене и видела жуткие репортажи об эвакуации наших граждан с 2015 по 2017 год. Сейчас тут относительно спокойно, я даже не думала, что ко мне в квартиру или на работу могут ворваться боевики.», — отметила собеседница издания.

Йемен был под влиянием «Аль-Каиды» и ИГИЛ (запрещены в РФ и признаны террористическими). Однако движения свергнули, а американцы заморозили контртеррористическую операцию. Чистку продолжили хуситы.

По словам россиянки, все мужчины ходят с кинжалами, а некоторые имеют автомат. Однако это скорее показатель силы и мужественности. Угрозы такие люди не представляют.

Отдельной национальной проблемой Йемена стали наркотики. Многие семьи тратят до 17% бюджета на запрещенное в России растение кат. Власти ничего не делают, только призывают отказаться от привычки. Реального давления при этом нет.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили ракеты по кораблю США.