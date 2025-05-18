Россиянка слетала в Швецию и описала местных словами «вызывают стыд»

Жительница России посетила Швецию и поделилась своими впечатлениями о местных жителях. По её мнению, некоторые привычки шведов могут вызвать чувство стыда у россиян. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор статьи отмечает, что в Швеции высоко ценятся такие качества, как скромность и равенство. Здесь не принято выставлять напоказ своё богатство или социальный статус, это считается дурным тоном. В России же, по мнению блогера, демонстрация статуса часто воспринимается как признак успеха.

Туристка также отметила, что жители Швеции ценят простоту во всём, в том числе в оформлении своего жилья. Они предпочитают обставлять квартиры в стиле минимализма, избегая излишеств и ненужных предметов мебели.

«Шведы не скрываются за шторами и заборами, их практически нигде нет. Плотные шторы на окнах, высокие заборы на дачах — это обязательные атрибуты каждого россиянина. В России — для нас важна приватность» — добавила автор.

Ранее другая российская путешественница пожила в чуме и развенчала миф о «вонючих» оленеводах.