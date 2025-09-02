Россиянка слетала в Турцию и описала их привычки фразой «нам их не понять»

Российская путешественница Наталья в своём блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен» поделилась впечатлениями о жизни в Турции, отметив, что некоторые местные привычки ей кажутся труднопостижимыми.

В этой стране ожидание мастера, который обещал прийти через полчаса, но задержался на неделю, — обычное дело. Все попытки связаться с ним, поторопить, надавить на жалость или взывать к совести оказываются бесполезными.

«В ответ вы услышите: "Буду через пять минут" или "Завтра все сделаю" — а дальше не случится ровно ничего», — посетовала она.

Россиянка, посетившая Турцию, отметила, что там принято обращаться на «ты» в любых ситуациях. Для тех, кто вырос в русской культуре, где «ты» допустимо только с близкими людьми, а в остальных случаях считается проявлением неуважения, это непривычно и трудно принять. Наталья, говоря о своём опыте, подчеркнула, что привыкнуть к такому обращению крайне сложно.

Путешественница отметила, что в Турции время воспринимается иначе, чем в других странах. По её наблюдениям, местные жители не склонны торопиться и часто приходят на встречи с опозданием. Более того, они избегают отказа, так как для них это может стать началом конфликта.

Россиянка поделилась, что иностранцы часто сталкиваются с трудностями в понимании истинного отношения к ним в Турции.

«За вежливостью и улыбками чаще всего нет никаких теплых чувств, это обычная формальность. За глаза же тебя могут обсуждать так, что мама не горюй!» — предупредила она.

Наталья поделилась своими наблюдениями о том, что в Турции люди склонны задавать очень личные вопросы и жить, ориентируясь на мнение окружающих. Кроме того, она отметила, что в этой стране часто драматизируют различные ситуации.

