Россиянка сломала руку за два часа до свадьбы, пытаясь повторить тренд из TikTok

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент, едва не сорвавший торжественное мероприятие, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Молодая девушка получила серьезную травму всего за два часа до церемонии бракосочетания, пытаясь повторить популярный челлендж из социальной сети TikTok.

Во время попытки выполнить модный трюк каблук обуви россиянки зацепился за подол свадебного платья, из-за чего она потеряла равновесие и упала, сломав руку.

Несмотря на сильную боль и серьезность травмы, невеста проявила необыкновенную выдержку. До момента официальной росписи оставалось менее двух часов, когда произошел несчастный случай, но невеста приняла решение скрыть произошедшее от окружающих.

Только после завершения официальной части праздничного мероприятия девушка призналась близким о полученной травме и попросила обратиться к медикам. Петербурженку доставили в травматологический пункт, где врачи диагностировали перелом со смещением.

Ранее сообщалось, что участник СВО получил инвалидность после падения на тротуаре в Набережных Челнах.