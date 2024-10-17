Россиянка, сломавшая спину в Турции, может выиграть суд у турфирмы

Высокие шансы на победу в суде в беседе с Инфо24 обозначил известный российский адвокат Сергей Жорин.

Эксперт заявил, что у россиянки, сломавшей спину во время отдыха в Турции, есть неплохие шансы на победу в судебном процессе. Пострадавшей предстоит доказать, что российская туристическая компания несет ответственность за возмещение морального вреда, ущерба здоровью и иных убытков.

Если туристка планирует позже подать иск в турецкий суд, она должна сначала предъявить иск к российской турфирме. По словам Жорина, у пострадавшей есть реальные шансы выиграть дело даже в российском суде. Это неизбежно привлечет внимание общественности и скажется на репутации туристической компании.

Адвокат отметил, что российская турфирма могла бы облегчить ситуацию, выступив связующим звеном между девушкой и турецким организатором экскурсии. Наиболее разумным шагом со стороны туроператора было бы возместить вред, а затем уже инициировать процесс взыскания расходов с виновника инцидента с помощью своих юристов.

Кроме того, Жорин рекомендовал пострадавшей обратиться в Следственный комитет, который может возбудить уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее адвокат Исаев определил судьбу выкинувшей младенца в унитаз в турецком аэропорту женщины.