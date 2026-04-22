Россиянка стала фигуранткой уголовного дела за помощь родственнице

Жительница Ясногорска решила помочь родной тете и в результате сама оказалась на скамье подсудимых. Теперь 34-летней женщине инкриминируют посредничество во взяточничестве. Уголовное дело расследовало следственное управление СКР по Тульской области, передает «ТУЛАСМИ» .

Все началось с того, что в начале апреля полицейские вычислили местонахождение местного жителя, который давно находился в розыске. Мать беглеца, как выяснилось позже, не горела желанием отдавать сына правоохранителям. Женщина решила проблему радикально — дать взятку в размере 200 тыс. рублей.

Действовать она решила через родственницу. Тетя передала племяннице половину суммы — 100 тыс. рублей — с четкой инструкцией: предложить эти деньги полицейскому. По замыслу, сотрудник МВД должен был закрыть глаза на поиски и дать возможность скрывающемуся родственнику остаться на свободе.

Но план провалился. Полицейский от денег отказался и немедленно сообщил о попытке подкупа в следственный отдел. В итоге племянница, которая согласилась выступить посредником, теперь сама фигурирует в уголовном деле.

Следователи уже собрали все доказательства. В ближайшее время дело в отношении 34-летней женщины передадут в суд. Что касается ее тети — инициатора взятки, — расследование в отношении нее пока продолжается. Судя по всему, обеим родственницам придется отвечать перед законом. Сын же, ради которого затевалась вся схема, по-прежнему находится в розыске.

