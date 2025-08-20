Россиянка стала первой в мире женщиной — капитаном атомного ледокола
Фото: [flickr.com]
В Нижнем Новгороде состоялось историческое событие, изменившее мировую практику атомного флота. В рамках торжественной церемонии, посвященной 80-летию отечественной атомной отрасли, россиянка Марина Старовойтова получила должность капитана атомного ледокола «Ямал», сообщил «Росатом».
Как отметило ведомство, профессиональный путь Старовойтовой служит ярчайшим примером невероятного упорства и преданности морю. Ее карьера началась много лет назад на атомоходе «Советский Союз», но начиналась она отнюдь не с капитанского мостика, а с рядовой должности дневальной.
Однако тяга к морю и амбиции женщины взяли верх, и она ушла работать на торговые суда, совмещая работу с учебой, чтобы получить высшее морское образование.
Окончив обучение и получив заветный диплом старшего помощника капитана, Старовойтова вернулась в компанию «Атомфлот», где ее родным судном стал легендарный атомный ледокол «Ямал».
