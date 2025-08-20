Как отметило ведомство, профессиональный путь Старовойтовой служит ярчайшим примером невероятного упорства и преданности морю. Ее карьера началась много лет назад на атомоходе «Советский Союз», но начиналась она отнюдь не с капитанского мостика, а с рядовой должности дневальной.

Однако тяга к морю и амбиции женщины взяли верх, и она ушла работать на торговые суда, совмещая работу с учебой, чтобы получить высшее морское образование.

Окончив обучение и получив заветный диплом старшего помощника капитана, Старовойтова вернулась в компанию «Атомфлот», где ее родным судном стал легендарный атомный ледокол «Ямал».

Ранее сообщалось, что китайские моряки вытеснили американский эсминец из района спорных островов.