Россиянка убила младенца, а затем инсценировала несчастный случай

В Бурятии женщина подозревается в инсценировке несчастного случая после смерти грудного ребенка, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Следственное управление СКР по региону.

Трагический инцидент произошел в Улан-Удэ 9 марта. Россиянка уснула во время кормления из бутылочки грудного сына, из-за чего ребенок задохнулся. Пытаясь скрыть случившееся, женщина отнесла тело на кухню и перевернула на него плиту, чтобы создать видимость несчастного случая. После этого мать вызвала скорую помощь.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от асфиксии, а не от удара. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали инцидента в настоящее время расследуются.

