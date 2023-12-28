Россиянка умерла на дороге в грузинском селе

В результате серьезного ДТП в грузинском селе Марани, что в муниципалитете Абаша, погибла туристка из России. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости .

По данным издания, легковушка, в которой было несколько туристов из России, столкнулась с микроавтобусом в селе. В серьезном ДТП погибла одна из российских туристок, женщину не удалось спасти из-за полученных травм.

Также в дорожном происшествии есть и другие пострадавшие, но их состояние на данный момент не уточняется.