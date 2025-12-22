Россиянка встретила Новый год в отеле Турции и описала все словами «сроду больше не буду так делать»

Российская туристка, побывавшая в отеле Турции, заявила, что больше никогда не повторит этот опыт. Она поделилась своими впечатлениями на платформе «Дзен» в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий».

В 2024 году российская туристка Марина встретила Новый год в отеле Akka Alinda в турецком городе Кемер. Вместе с мужем она выбрала тур с системой «всё включено». Марина осталась довольна сервисом на шведском столе, который предлагался в будние дни. Однако в новогоднюю ночь паре пришлось доплатить по 13 тысяч рублей с каждого и отстоять длиннющую очередь для записи.

«Столы по восемь-десять человек. Выглядело это так, будто нужно успеть занять место, чтобы не оказаться где-нибудь на отшибе. Очень напоминало детский лагерь или корпоратив», — поделилась Марина.

Гостья охарактеризовала праздничную программу как «стандартную и совершенно невыразительную». Ужин стал главным разочарованием вечера.

На столах стояли закуски, которые уже потеряли свежесть. Среди них были странные "фаршированные яйца" и что-то, напоминающее роллы, хотя на самом деле это не были роллы. Десерты тоже не вызвали восторга: они выглядели непривлекательно, были приторными и абсолютно безвкусными, поделилась своими впечатлениями туристка.

В завершение девушка заявила, что после произошедшего она твёрдо решила больше никогда не встречать Новый год в турецких отелях, поскольку ее прошлый опыт оказался неудачным.

Ранее сообщалось, что тревел-блогер из России слетала в США, а после навсегда разочаровалась в российских семьях.