Россиянка завербовала подростка для воровства на ПВЗ

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и грабеже. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, пишут «Тульские известия» .

Как установили следователи, инцидент произошел 9 февраля. Женщина уговорила подростка похитить товары бытового назначения из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Схема была простой, но дерзкой: несовершеннолетний вошел в помещение, сделал вид, что намерен приобрести товары, взял их в руки и выбежал на улицу. Там его ждала сообщница, которой он и передал похищенное.

Общая стоимость товаров составила около 15 тысяч рублей. После совершения преступления оба скрылись с места происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.

В ходе следствия женщине были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и грабеж. В ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.

