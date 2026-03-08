Россиянке начали угрожать из-за эротических фото в домовом чате

Одно неловкое движение пальцем превратило жизнь жительницы Рязани в кошмар. Как пишет MK.RU , девушка хотела порадовать своего молодого человека эротическим фото и отправила снимок, но промахнулась мимо нужного диалога. В результате интимная фотография улетела в общедомовой чат, и назад дороги уже не было.

Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка даже не сразу заметила ошибку. Отправив сообщение, она просто отложила телефон. А когда поняла, что натворила, фото уже вовсю обсуждали соседи. Часть из них встретила внезапный контент с восторгом, но нашлась и та, кто пришел в ярость. Одна из жительниц дома заявила, что в чате сидит ее мужчина, и он увидел снимок. С этого момента «пострадавшая» соседка объявила авторше настоящую войну.

«Ты получишь по заслугам», — пообещала разгневанная женщина и принялась исполнять угрозу.

Теперь молодой рязанке звонят с запугиваниями, обещают расправиться и не оставляют в покое. Девушка извинялась, объясняла, что вышло случайно, и фото предназначалось не всему дому, а конкретному человеку. Но агрессивную соседку это не останавливает. История из разряда курьезных превратилась в криминальную, и теперь вопрос не только в неловкости, но и в безопасности. Обратится ли

