Россиянке отказались продавать кольцо Cartier в Сеуле из-за паспорта

Жительница Казани, приехавшая в Сеул со своим мужем, столкнулась с неожиданной и неприятной ситуацией во флагманском магазине Cartier, пишет SHOT. Ей отказались продавать заветное колечко стоимостью около $2,1 тыс. (примерно 174 тыс. руб.).

Девушка рассказала, что они с супругом решили зайти в элитный магазин ювелирных изделий, расположенный в трехэтажном здании у парка Досан.

Сначала супруги захотели просто пообщаться с консультантом, но тот 15 минут не обращал на клиентов внимание. При этом других людей в этот момент в магазине не было.

Когда с россиянами наконец начали вести диалог и они захотели оформить возврат налогов (tax free) при покупке кольца, начались трудности. При предъявлении российского паспорта консультант замешкался и поспешил удалиться к начальству.

Спустя некоторое время администратор магазина сообщил, что паре отказано в продаже кольца Cartier. Тогда муж россиянки предложил оформить покупку без tax free, однако и это не помогло заполучить заветное украшение.

В марте 2022 года стало известно, что ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность на территории России. Кроме того, из-за введенных в отношении РФ санкций российские граждане теперь не могут ввозить в свою страну дорогостоящие украшения, технику и одежду.

Ранее глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорий Гуров предложил российским модницам заменить плюшевых монстров Лабубу на сумках Чебурашками.