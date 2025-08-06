Россиянки массово «переезжают» на вахту из-за высоких зарплат

Вахтовый метод работы стремительно набирает популярность среди россиянок. Все больше девушек отказываются от попыток «пробиться в айти» и вместо этого едут на заработки в Новый Уренгой, на Алтай или в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В социальных сетях о «плюсах» вахтовой работы рассказали уже десятки молодых женщин.

Главной причиной такого выбора деятельности является высокая заработная плата — от 120 тыс. руб. Кроме того, при таком формате работы траты на жизнь становятся минимальными, а отсутствие пунктов выдачи маркетплейсов в отдаленных регионах России полностью исключает соблазны совершать заказы.

Но деньги — не единственный бонус. На вахте, где традиционно трудятся много мужчин, девушки получают еще и «выборку» серьезных кандидатов в мужья. Некоторые уже вышли замуж за инженеров и диспетчеров, с которыми познакомились во время смен.

Работодатели активно поддерживают этот тренд. По данным hh.ru, с начала 2024 года количество вахтовых вакансий выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего предложений фиксируются в Свердловской и Иркутской областях, Красноярском крае, Москве и Башкирии.

Если раньше вахта ассоциировалась с работой в глуши или экстремальными условиями, то теперь этот метод используют даже компании из крупных городов, причем лидером по вакансиям является строительная отрасль.

Зарплаты при таком графике варьируются от 107 до 172 тыс. руб., но работодателям приходится предлагать дополнительные бонусы в виде соцпакета, жилья и компенсации за переезд.

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