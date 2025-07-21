В России резко осудили TikTok-тренд с пародией на распятие

В России набирает популярность опасный тренд: подростки забираются на дорожные знаки и принимают позу распятия, подражая американскому рэперу Канье Уэсту. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с Общественной службой новостей рассказал , почему новое веяние является греховным.

Флешмоб, начавшийся как подражание сценическому номеру музыканта, превратился в массовое явление с риском для жизни и возможными правовыми последствиями. Иеромонах Феодорит назвал подобное поведение признаком «крайне безбожного общества». При этом он подчеркнул, что истинное кощунство здесь отсутствует — подростки демонстрируют скорее «дурость», чем осознанное богоборчество.

«У нас разные религии: и православное христианство, и католицизм, и протестанты есть, и мусульмане есть и так далее. И у нас есть культура. К сожалению, сейчас часто люди забывают, что она в целом христианизированна. Она изначально была христианская, а сейчас она христианизированна: что у нас, что на Западе», — указал священнослужитель.

Иеромонах Феодорит видит решение в системном воспитании, прививая детям и подросткам традиционные ценности и способность уважать основы религии.

Напомним, что движение «Сорок сороков» обратилось в Следственный комитет с просьбой провести разъяснительные беседы с участниками флешмоба из TikTok (заблокирован в РФ), а совершеннолетних авторов привлечь к ответственности. Тренд считают опасным, так как зачастую компании выходят на дороги с оживленным движением, а также, по мнению общественников, оскорбляют чувства верующих, имитируя распятие на дорожных знаках.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб после повторения опасного тренда из соцсетей.