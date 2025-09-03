Россиянки назвали измену главной «убийцей» любви

Сервис Mamba провел опрос среди россиян, чтобы узнать их мнение о любви. Результаты этого исследования представила «Лента.ру».

Опрос показал, что большая часть опрошенных (71%) не теряет веру в любовь на всю жизнь: 40% мужчин и 46% женщин убеждены в ее существовании. При этом 31% мужчин и 25% женщин разочаровались в идее вечной любви, но все еще надеются встретить настоящую любовь.

Основной причиной разрушения любви респонденты назвали измену — с этим согласны 67% женщин и 75% мужчин. В остальных аспектах мнения расходятся: женщины чаще всего переживают из-за чувства обесценивания и игнорирования, а мужчины — из-за недостатка интимной близости.

Интересно, что россияне больше всего ценят честность и страсть в отношениях, в то время как совпадение интересов и увлечений практически не играет роли — всего 4% россиян считают их важными для долгосрочных отношений.

При этом для большинства участников опроса первая любовь оставляет неизгладимые впечатления (68% женщин и 58% мужчин). Россияне чаще считают первую любовь самой сильной, чистой и романтичной (22%), в то время как россиянки голосуют за последнюю любовь, считая ее более зрелой и осознанной (23%).

Согласно данным исследования, почти каждый десятый мужчина считает, что можно прожить без любви, заменив ее работой, дружбой или увлечениями. Среди женщин такое мнение встречается значительно реже — лишь 5% готовы признать, что им не нужна любовь.

