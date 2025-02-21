Россиянки рассказали, в каких сферах работают самые перспективные женихи

По результатам опроса, проведенного среди россиянок, выяснилось, что наиболее привлекательными кандидатами в мужья они считают специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций (60%). Эти данные были предоставлены RT, ссылающимся на рекрутинговый сервис «Работа.ру».

В исследовании, где требовалось выбрать несколько вариантов ответа, участвовали более 1800 женщин, которые пользуются сервисом, из всех уголков России.

«Немного отстают представители нефтегазовой отрасли (57%). Финансисты и банкиры занимают третью строчку рейтинга (37%). Замыкают пятерку лидеров строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%)», — говорится в опросе.

Помимо этого, 21% дам, принявших участие в опросе, высказали предпочтение в пользу юристов. 18% респондентов также считают перспективными профессии в сфере медицины и ветеринарии.

«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ретейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что российские мужчины массово захотели инструменты и тишину в подарок на 23 февраля.