Россиянки случайно оказались на военной базе в США, когда искали популярную закусочную

Двух гражданок России из Самары задержали на территории крупной американской военной базы «Кэмп-Пендлтон» в Калифорнии, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, девушки случайно заехали на охраняемый объект, следуя навигатору в поисках ресторана быстрого питания McDonald's.

Инцидент произошел на главной базе корпуса морской пехоты США на западном побережье, которая была создана в 1942 году для подготовки ко Второй мировой войне. За несанкционированный въезд на стратегический военный объект россиянкам грозит уголовное преследование и лишение свободы сроком до шести месяцев.

Для оказания юридической помощи задержанным неравнодушные организовали сбор средств. Уже удалось собрать более $3 тыс. из $10 тыс.

Стоит отметить, что это не первый случай задержания российских граждан на американских военных базах после ужесточения иммиграционного контроля. В июне 2025 года на базе морской пехоты на Гавайях была задержана россиянка, которая не смогла вовремя предъявить документы.

