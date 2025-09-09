Россиянки столкнулись с трудностями при получении ЭКО от погибших мужей

Российские женщины столкнулись с препятствиями при попытке проведения искусственного оплодотворения (ЭКО) с использованием генетического материала их мужей, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), сообщил «RT на русском».

Альбина из Уфы поделилась своей историей. Они с мужем мечтали о ребенке еще с 2021 года и обращались в специализированную клинику для ЭКО, но безуспешно. Когда муж отправился в зону СВО, в клинике оставался замороженный эмбрион.

После трагической гибели мужа Альбина планировала повторить процедуру ЭКО, но получила отказ, ей объяснили необходимость судебного разрешения. Только в 2025 году ей удалось добиться положительного решения суда.

Другая россиянка, Мария из Сургута, также ведет судебную тяжбу за возможность проведения ЭКО с биоматериалом мужа, погибшего в зоне СВО. Они также хотели иметь детей и в 2024 году прибегали к искусственному оплодотворению, но безрезультатно.

Мария узнала о смерти мужа 2 июня 2025 года. После этого она предприняла попытку ЭКО, но в клинике ей заявили, что для проведения процедуры после смерти супруга необходимо решение суда. В настоящее время процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что в российском регионе сын участника СВО не смог попасть в первый класс.