Россиянки во время опроса рассказали о мужчине своей мечты

Большинство девушек и женщин России признались, что мечтают быть женами программистов из-за высоких доходов и престижности. Об этом свидетельствует опрос Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba, пишет KP.RU .

По данным опроса, 72% респонденток мечтают связать свою личную жизнь с IT-специалистами. Однако многие признались, что, возможно, не смогли бы стать достойной партией айтишнику. Уже состоявшиеся супруги программистов отметили, что в отношениях действительно есть свои особенности. Например, один из специалистов заставляет жену контролировать расходы, предпочитает мыслить и говорить конкретнее. Впрочем, эксперты называют работников из IT наиболее верными мужьями, так как у них нет времени и сил на походы «налево».

«В среднем заработка айтишника хватает на еду, машину, ипотеку и на путешествие раз-два в году», — рассказал «КП» архитектор ИТ-решений одного из крупных банков Георгий Коробков.

Однако многие отметили, что работа в IT не гарантирует стабильности и некоторые специалисты постоянно меняют деятельность, либо развиваются и увеличивают доходы.

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