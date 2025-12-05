СКР и военкомат провели в Саратове рейд по выявлению бывших мигрантов-уклонистов

В Саратове прошли очередные совместные рейдовые мероприятия, направленные на выявление бывших мигрантов, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учет. Как сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Саратовскому гарнизону, мероприятие было организовано именно этим ведомством.

К операции были привлечены сотрудники областного военкомата, военной полиции, ГИБДД и инспекторы ДПС. В этот раз тактика была изменена: мобильные посты оперативно разворачивались в разных частях города для проверки водителей. Основными точками контроля стали кольцо НИИ, улица Ипподромная и район 3-й Дачной.

В результате было проверено более 500 человек, из которых свыше 30 оказались гражданами, не исполнившими свою обязанность по воинскому учету. Всем им были вручены повестки с требованием явиться в военный комиссариат.

Параллельно с проверками участники рейда проводили разъяснительную работу. Как пояснили военные следователи, новым гражданам разъясняли их права и обязанности, а также льготы, которые предоставляются при заключении контракта на военную службу. По их словам, у некоторых проверяемых после беседы возникло желание заключить такой контракт, поскольку он гарантирует не только стабильный доход, но и значительные преференции от государства.

Представители следствия подчеркнули, что подобные рейды уже показывают значительный профилактический эффект, и число лиц, добровольно являющихся в военкоматы после получения гражданства, растет на регулярной основе. В связи с этим мероприятия будут продолжены. Они также уточнили, что граждане, родившиеся в России, в ходе рейда не проверялись, и повестки этой категории лиц не вручались.

Ранее сообщалось, что иностранку в Урае оштрафовали и депортировали из России за нарушение.