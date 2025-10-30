Россиянок захотели штрафовать за ложное единоличное родительство

Журналистка Анастасия Кашеварова предложила ввести штрафы для женщин, скрывающих отцовство при регистрации рождения ребенка. Об этой идее она рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, некоторые россиянки сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы.

«Я бы назвала даже их "социальными иждивенками" и "мошенницами"», — написала журналистка.

Особую остроту проблема приобретает в контексте специальной военной операции (СВО), отметила Кашеварова.

Когда мужчины отправляются в зону проведения военных действий, многие женщины внезапно начинают подавать иски о признании отцовства — исключительно с целью получения положенных выплат.

Кашеварова резко раскритиковала таких россиянок, призвав ввести административную ответственность за «ложное единоличное родительство».

Среди конкретных предложений — изменение порядка выплат при установлении отцовства участников СВО. Журналистка настаивает на том, чтобы в таких случаях денежные средства перечислялись непосредственно на счет ребенка, а не матери. Также она предложила наделить мужчин правом самостоятельно вносить свои данные в свидетельство о рождении.

