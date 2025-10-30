Россиянок захотели штрафовать за ложное единоличное родительство
Журналистка Кашеварова: матерей, скрывающих отцовство, нужно штрафовать
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Журналистка Анастасия Кашеварова предложила ввести штрафы для женщин, скрывающих отцовство при регистрации рождения ребенка. Об этой идее она рассказала в своем телеграм-канале.
По ее словам, некоторые россиянки сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы.
«Я бы назвала даже их "социальными иждивенками" и "мошенницами"», — написала журналистка.
Особую остроту проблема приобретает в контексте специальной военной операции (СВО), отметила Кашеварова.
Когда мужчины отправляются в зону проведения военных действий, многие женщины внезапно начинают подавать иски о признании отцовства — исключительно с целью получения положенных выплат.
Кашеварова резко раскритиковала таких россиянок, призвав ввести административную ответственность за «ложное единоличное родительство».
Среди конкретных предложений — изменение порядка выплат при установлении отцовства участников СВО. Журналистка настаивает на том, чтобы в таких случаях денежные средства перечислялись непосредственно на счет ребенка, а не матери. Также она предложила наделить мужчин правом самостоятельно вносить свои данные в свидетельство о рождении.
Ранее сообщалось, что в России запустили телеграм-бот для защиты беременных женщин от абортов.