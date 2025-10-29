В России появился специальный чат для жалоб на людей, склоняющих к абортам

В российском регионе вступил в силу закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности. Речь идет о Пензенской области. Соответствующую информацию на своей странице в соцсети «Одноклассники» опубликовала КГБУЗ «Пограничная ЦРБ».

Закон, принятый 13 сентября 2024 года, определяет склонение к аборту как действия, направленные на принуждение беременной женщины к прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана или выдвижения требований.

Общественный контроль за соблюдением нового законодательства возложен на Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».

Для оперативной помощи беременным женщинам, столкнувшимся с давлением в отношении сохранения беременности, фонд запустил специальные каналы связи.

Так, в мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Защита жизни до рождения, где женщины могут получить консультацию и помощь.

Сейчас за склонение к аборту в РФ предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. Он действует в 25 регионах страны. Власти уже обсуждают распространение штрафа на всю страну, а его сумму хотят поднять сразу до 800 тыс. руб.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о количестве российских женщин, передумавших делать аборт.