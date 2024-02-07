Началось новое движение на Артемовском направлении. Эту информацию сообщил военкор RT Влад Андрица, который получил сведения от замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат».

Артемовск, который украинская сторона называет Бахмутом, является одной из самых горячих точек на СВО. За эту местность ведется настоящая борьба, так как пункт находится на севере ДНР. Он удачно расположен в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с ЛНР. Освобождение этого города важно не только со стратегической точки зрения, однако пока судьба Артемовска так и не решилась.

В беседе с военкором военный с позывным Разведчик рассказал, что сейчас его товарищи участвуют в наступлении на город. ВСУ активно дает отпор FPV-дронами, пускают беспилотники «Баба-яга» и занимают некоторые высоты, если им удается отбиться.

Противостояние стало жестче: стали активнее применять дистанционное вооружение, что осложняет некоторые процессы. Однако даже это не помогает украинцам. По словам Разведчика, ВСУшники плохо знают местность, а многие просто не намерены сражаться. Последние сразу сдаются в плен, чем, вероятно, спасают свою жизнь.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске при атаке ВСУ погибла беременная женщина.