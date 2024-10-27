Российская армия признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report
Фото: [Минобороны РФ]
Вооруженные силы Российской Федерации на данный момент являются сильнейшими в мире по признанию журнала US News and World Report.
Согласно опубликованному рейтингу издания, на второй строчке находятся военнослужащие США, на третьей — Армия Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, в десятке лучших армий планеты, по версии журнала, оказались Китай, Южная Корея, Иран, Турция и Германия.
Составляя данный рейтинг, его авторы учитывали опрос как бизнес-элит, так и мнение рядовых граждан.
Что до Украины, то ВСУ заняли лишь восьмую строчку рейтинга.
Ранее сообщалось, что российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР.