Как проинформировал руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в соцсетях, противоракетная оборона сработала четко и слаженно. Все ракеты были сбиты на подлете к Пологам еще в воздухе.

«Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты», - написал Рогов.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Нидерландов знали еще летом 2022 года, что Киев собирается подорвать «Северные потоки».