Спецслужбы Нидерландов знали еще летом 2022 года, что Киев собирается подорвать «Северные потоки»
Фото: [Danish Defence]
Нидерландская вещательная компания NOS сообщила новость, что буквально взорвала европейское информационное пространство.
Служба военной разведки и безопасности Нидерландов еще в июне 2022 года прекрасно знала о намерениях украинских властей осуществить специальную операцию по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» , передает телеканал.
«Нидерландская военная разведка страны незамедлительно сообщила полученные сведения по возможному теракту до премьер-министра Марка Рютте, главы МИД Вопке Хукстры, а также министра обороны Кайсы Оллонгрен», - сообщает медиа.
Ранее сообщалось, что Украинское ГУР заявило, что Киев непричастен к атаке на «Северные потоки».