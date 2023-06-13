Спецслужбы Нидерландов знали еще летом 2022 года, что Киев собирается подорвать «Северные потоки»

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов еще в июне 2022 года прекрасно знала о намерениях украинских властей осуществить специальную операцию по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» , передает телеканал.

«Нидерландская военная разведка страны незамедлительно сообщила полученные сведения по возможному теракту до премьер-министра Марка Рютте, главы МИД Вопке Хукстры, а также министра обороны Кайсы Оллонгрен», - сообщает медиа.

Ранее сообщалось, что Украинское ГУР заявило, что Киев непричастен к атаке на «Северные потоки».