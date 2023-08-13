Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

В российском Минобороны проинформировали о попытке украинских боевиков атаковать Курскую область России при помощи БПЛА. Дрон сбит силами ПВО в районе 12 часов дня.

Как добавили в российском оборонном ведомстве, вражеский беспилотник не нанес никакого урона, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Около 11:30 российскими средствами ПВО украинский беспилотник обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет», - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки Украины атаковать Белгородскую область дронами.