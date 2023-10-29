Российская ПВО сбила за сутки 44 украинских дрона

Минобороны России проинформировало о количестве сбитых за минувший день беспилотников, запущенных ВСУ по российской территории.

В пресс-службе российского оборонного ведомство отметили, что в основном украинские БПЛА пытались атаковать территории республик Донбасса и Запорожскую область. Всего российские системы ПВО уничтожили 44 БПЛА.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской народной республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский дрон стал причиной пожара на Афипском НПЗ на Кубани.